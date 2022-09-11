العبادي يدعو لاتفاق سياسي يفضي لاعتبار المرحلة الراهنة انتقالية

2022/09/11 | 22:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعدعا رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، لاتفاق سياسي يفضي لاعتبار المرحلة الراهنة انتقالية.وقال العبادي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "أي مسار يقوم على كسر الإرادة سيكون وبالاً على الشعب والدولة"، داعيا لاتفاق سياسي يفضي لاعتبار المرحلة الراهنة انتقالية، تبدأ بتشكيل حكومة وتنتهي بحل البرلمان وإجراءات انتخابات مبكرة."وأضاف، أن "مصالح الشعب واستقرار الدولة أعلى وأغلى من أي مصلحة حزبية أو فئوية".

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