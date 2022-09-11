2022/09/11 | 23:00 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد كواليس اجتماع أربيل العاجل لحل البرلمان !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3BxdYKTZVUY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد كواليس اجتماع أربيل العاجل لحل البرلمان !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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