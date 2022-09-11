إيران بصدد الإفراج عن طواقم ناقلتين يونانيتين

2022/09/11 | 23:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت "نقابة البحارة التجار اليونانية"، الأحد، أن إيران ستفرج عن طواقم ناقلتين يونانيتين استحوذت عليهما في مايو الماضي، وفقا لما نقلته "بلومبيرغ".

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