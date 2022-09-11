محافظ كربلاء: لا يوجد قطع للطرق حتى الآن و3 ملايين زائر اجنبي دخلوا المدينة

2022/09/11 | 23:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ كربلاء المقدسة نصيف

الخطابي، أنه لا يوجد أي قطع للطرق في

المحافظة حتى الآن، وفيما أكد أن

الزيارة الأربعينية تسير بانسيابية

عالية، مرجحاً أن تصل أعداد الزائرين

إلى نحو 22 مليون زائر.

وقال الخ

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