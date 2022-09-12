الخزانة الأمريكية تحذر من خطر ارتفاع أسعار النفط في الشتاء

2022/09/12 | 00:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من ارتفاع أسعار النفط هذا الشتاء نتيجة للعقوبات ضد روسيا، معربة رغم ذلك عن ثقتها "بفعالية تحديد سقف الأسعار"، وهو ما تحذر من مغبته روسيا.وأضافت في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "هناك جملة من المخاطرة ومن أجل مواجهتها، نعمل على تحديد سقف للسعر".وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي أوقف في الشتاء شراء معظم النفط الروسي ويحظر تقديم الخدمات المتعلقة بنقله عن طريق البحر، و"هناك احتمال أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط".

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