ميتا تطرح أنظمة تسجيل دخول جديدة إلى الواقع الافتراضي ميتا فيرس

2022/09/12 | 00:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة ميتا “Meta” مالكة فيسبوك أنّه اعتباراً من أغسطس 2022، لن يكون مستخدم عوالم ميتا فيرس “Metaverse” الافتراضيّة مضطراً لاستخدام حساب فيسبوك لتسجيل دخوله إليها.

تخطط الشركة للابتعاد عن منتجها الأصلي “فيسبوك”، لتحلّ محلّه حسابات خاصّة بِ”ميتافيرس”، وقريباً ستصبح عمليات تسجيل الدخول عن طريق فيسبوك شيئاً من الماضي.

ميتا تعلن عن نظام جديد لتسجيل الدخول في الواقع الافتراضي

ابتداءً من الشهر المقبل، ستطلب ميتا من مستخدمي أجهزة ميتا فيرس إنشاء حساب “Meta” بدلاً من حساب “Facebook”، وملف تعريف “Meta Horizon”، حيث سيتيح هذا الحساب للمستخدم التفاعل مع أجهزة الواقع الافتراضي “Quest”، وسيتمّ طرحها على أجهزة ميتا فيرس الأخرى في المستقبل.

سيكون مستخدمون حساب أوكيولوس “Oculus” لتسجيل الدخول إلى أجهزة VR قادرين على استخدام الحساب نفسه حتى 1 يناير 2023، بعدها سيُصبحون ملزمين بالتبديل إلى حساب ميتا وملف تعريف ميتا هورايزون.

وفي بيان صحفيّ قال مارك رابكين “Mark Rabkin” نائب الرئيس في شركة الواقع الافتراضي أوكيولوس “Oculus” التي استحوذت عليها فيسبوك أنّ: “حساب ميتا الخاصّ بك ليس ملف تعريف تواصل اجتماعي (Social Media Profile)، إنّه يتيح لك الدخول إلى أجهزة VR وعرض وإدارة مشترياتك من التطبيقات في مكان واحد”.

ويوضح البيان الصحفيّ: “في المستقبل، سنقوم بتوسيع وظائف حساب Meta حتى تتمكن من استخدامها لتسجيل الدخول إلى أجهزة Meta الأخرى”، تعطي سماعات الرأس الجديدة “VR headset” للمستخدمين خياراً لتسجيل الدخول إلى ملف التعريف “Horizon” عند إنشاء حساب ميتا”.

وتتبّع ملفات التعريف في ميتا أسلوب “انستغرام” بامتلاك المتابعين وليس الأصدقاء كما في فيسبوك بالنسبة للمستخدمين فوق سن 17 عام، ويكون لديهم الخيار في اختيار وضع الخصوصيّة في ملف التعريف الخاصّ بهم وهي مقسمّة إلى 3 أوضاع: الوضع العام والمفتوح للجميع، والوضع الخاص بالأصدقاء والعائلة، والوضع الفردي.

ولكنّ في حال كان مستخدم الحساب بين 13-17 عام، يتبّع ملف التعريف تنسيق “الأصدقاء” كما في فيسبوك، ويتمّ تعيين خصوصيّة هذه الحسابات على الوضع الخاص افتراضياً “By default”.

تَقدُّم ميتا فيرس

تُعدّ هذه الخطوة نقطةَ تَقدُّم في تطور ميتا فيرس، ومع ذلك فإنّ ميتا فيرس تواجه عقبات تكنولوجية كبيرة، وقد قال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا بأنّ الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن تصبح بعض الميزات قابلة للتطبيق تجارياً.

ورغم إنفاق الشركة مبلغ 10 مليارات دولار في العام الماضي، وتأثُر صافي أرباحها، إلّا أنّها تخطط لإنفاق المزيد على ميتا فيرس في الأعوام المقبلة.

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