الوائلي: اكثر من 3 مليون زائر اجنبي دخلوا البلاد عبر المنافذ الحدودية حتى الان

2022/09/12 | 00:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي ، اليوم الاحد،ان اكثر من 3 مليون زائر اجنبي دخلو البلاد من المنافذ الحدودية حتى الآن .وقال الوائلي في برنامج تلفزيوني تابعه/المركز الخبري الوطني/: […]

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