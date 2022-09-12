تصريح لمحافظ كربلاء بشأن زيارة الأربعينية والطرق المؤدية للمحافظة وعدد الزائرين

2022/09/12 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

أكد محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، أنه لا يوجد أي قطع للطرق في المحافظة حتى الآن، وفيما أكد أن الزيارة الأربعينية تسير بانسيابية عالية، مرجحاً أن تصل أعداد الزائرين إلى نحو 22 مليون زائر.وقال الخطابي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، أن "الخطة الأمنية والخدمية للزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) بدأت بوقت مبكر، حيث بدأت المحافظة تستقبل ملايين الزائرين قبل موعد الزيارة بأيام"، مؤكدا أن "هناك انسيابية عالية ولا توجد أي قطع للطرق حتى الآن في المحافظة".وأضاف، أن "هناك تنسيقا وتعاونا بين جميع الأجهزة والمؤسسات والمحافظات من أجل إنجاح هذه الزيارة"، مبينا أن "14 ألف هيئة وموكب حسيني دخل إلى المحافظة".وتابع، أنه "نحو 3 ملايين زائر أجنبي دخل إلى المحافظة ونتوقع أن يصل إلى أكثر من 6 ملايين زائر أجنبي مع موعد الزيارة"، مرجحا أن "يصل أعداد الزائرين خلال هذا العام إلى 22 مليون زائر من داخل العراق وخارجه".

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