2022/09/12 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصادر في البرلمان، اليوم الأحد، عن موعد عودة عقد جلسات مجلس النواب، بعد تعطيلها بسبب اقتحام مبنى المجلس من قبل التيار الصدري.

وقالت المصادر، لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب سوف يعاود عقد جلساته منتصف الأسبوع المقبل بعد انتهاء مراسيم زيارة الأربعين، وهناك شبه اجماع واتفاق سياسي على هذا الامر لاحياء المهام التشريعية والرقابية للبرلمان".

وبينت أن "عودة الجلسات سوف تكون خالية من أي مهام لاكمال تشكيل الحكومة بانتخاب رئيس الجمهورية او الخطوات الأخرى، فهدف عودة الجلسات سيكون للمهام التشريعية والرقابية ولتمرير بعض القوانين المهمة".

وأكدت أن "قضية جلسة اكمال تشكيل الحكومة تحتاج الى اتفاق سياسي وخصوصاً مع التيار الصدري قبل عقدها ولا يمكن عقد أي جلسة دون الاتفاق فهذا قد يدفع الصدريين من جديد الى اقتحام البرلمان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن موعد عقد جلسات البرلمان.. هذا ما ستتضمنه!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن موعد عقد جلسات البرلمان.. هذا ما ستتضمنه!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).