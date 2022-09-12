الرئيس الأوكراني يعلن ’تحرير’ مدينة إيزيوم الاستراتيجية

2022/09/12 | 00:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن الجيش الأوكراني استعاد من القوات الروسية مدينة إيزيوم الاستراتيجية الواقعة في شرق أوكرانيا، في إطار هجوم مضاد واسع النطاق.وفي كلمة وجّهها إلى الأمة بمناسبة مرور 200 يوم على بدء الحرب في أوكرانيا، شكر زيلينسكي القوات الأوكرانية التي “حرّرت المئات من مدننا وبلداتنا… ومؤخرا بالاكليا […]

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