قطر تُعلن تنظيمها بطولة لمشجعي كأس العالم 2022

2022/09/12 | 00:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر، عن إقامة بطولة في كرة القدم للمشجعين، بمشاركة 32 فريقاً من جماهير الدول الّتي تتنافس منتخباتها في المونديال المرتقب نهاية العام الجاري.

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