هل يكتمل انقلاب التحالفات بالكامل بتفاهمات جديدة لبارزاني والحلبوسي مع الإطار؟

2022/09/12 | 00:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تحلل آراء بأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قد...

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