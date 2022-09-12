2022/09/12 | 00:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، الاحد 09/11/2022، أنه لا يوجد أي قطع للطرق...

ظهرت المقالة محافظ كربلاء يرجح وصول أعداد الزائرين الى 22 مليون زائر أولاً على المسلة.

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