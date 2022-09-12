2022/09/12 | 00:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير الصدر:ندرك الضغوط على حلفائنا لكن الوطن يستحق التضحية بغداد – عبدالحسين غزال انتهى اجتماع قيادات الإطار التنسيقي للقوى الشيعية في منزل القيادي فالح الفياض امس بالاتفاق على المباشرة بخطة اتصالات مع القوى السياسية للدفع باتجاه عقد جلسة البرلمان العراقي لفك الانسداد من خلال خطوة انتخاب رئيس للجمهورية، وبحسب مصدر مقرب من الاجتماع فان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار يتفق على اتصالات سياسية جديدة لاستئناف جلسات البرلمان العراقي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار يتفق على اتصالات سياسية جديدة لاستئناف جلسات البرلمان العراقي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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