الإطار‭ ‬يتفق‭ ‬على‭ ‬اتصالات‭ ‬سياسية‭ ‬جديدة لاستئناف‭ ‬جلسات‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي

2022/09/12 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير‭ ‬الصدر‭:‬ندرك‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬حلفائنا‭ ‬لكن‭ ‬الوطن‭ ‬يستحق‭ ‬التضحية بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ انتهى‭ ‬اجتماع‭ ‬قيادات‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬للقوى‭ ‬الشيعية‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬القيادي‭ ‬فالح‭ ‬الفياض‭ ‬امس‭ ‬بالاتفاق‭ ‬على‭ ‬المباشرة‭ ‬بخطة‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬للدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬لفك‭ ‬الانسداد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطوة‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬للجمهورية،‭ ‬وبحسب‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬الاجتماع‭ ‬فان‭ […]

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