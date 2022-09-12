رئيس الوزراء الإسرائيلي يبحث في برلين الاتفاق النووي الإيراني 

2022/09/12 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين‭ -‬الزمان‭ ‬ غادر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يائير‭ ‬لبيد‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لإقناع‭ ‬القوى‭ ‬الغربية‭ ‬بالتراجع‭ ‬عن‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬مع‭ ‬إيران‭.‬‮ ‬ وتعارض‭ ‬إسرائيل‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬وشهد‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬انسحاب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬منه‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭.‬‮ ‬ وشهدت‭ […]

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