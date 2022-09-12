القوات الأوكرانية تحقق مكاسب في الشرق وبوتين وماكرون يتبادلان التحذير من التصعيد في المفاعل النووي

2022/09/12 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف‭ – ‬يمانويل‭ ‬باريس‭ ‬و‭ ‬آنا‭ ‬كورياغينا‭ ‬ باريس‭ -‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬قواتها‭ ‬أجبرت‭ ‬الجنود‭ ‬الروس‭ ‬على‭ ‬التراجع‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬استراتيجية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد،‭ ‬بعدما‭ ‬أشارت‭ ‬موسكو‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬انسحاب‭ ‬نتيجة‭ ‬هجوم‭ ‬كييف‭ ‬المضاد‭ ‬الواسع‭ ‬النطاق‭.‬ في‭ ‬الأثناء،‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إغلاق‭ ‬آخر‭ ‬مفاعل‭ ‬في‭ ‬محطة‭ […]

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