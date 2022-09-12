صفقة عراقية مرتقبة لشراء سلاح ردع ضد تركيا وقلب موازين القوى.. الجيل الخامس قادم

2022/09/12 | 00:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

اكد مركز ابحاث امريكي، اليوم الاحد، ان مطلب العراق لشراء مقاتلات داسو رافال من فرنسا يثير الدهشة في واشنطن.

وقال تقرير لمؤسسة "جيمس داون" للابحاث الامريكية الذي ترجمته (بغداد اليوم)، ان"باريس تتطلع إلى سوق الأسلحة في الشرق الأوسط ، وقد وقعت اتفاقيات مهمة مع مصر والإمارات - والآن العراق.



في وقت المنافسة المتزايدة في قطاع الطائرات من الجيل الرابع والخامس، من شأن إبرام صفقة فرنسية مع العراق أن يزيد بشكل كبير من النفوذ للشركة الفرنسية في سوق مبيعات الطائرات المقاتلة المزدهر".

واضاف انه"إلى جانب المخاطر الجيوسياسية لبيع موازين القوى الإقليمية الحساسة بين العراق وخصومه القريبين ، فإن سعي بغداد لطائرات رافال الفرنسية سيكون له عواقب أوسع على الأمن الإقليمي من وجهة نظر فنية.



إذا كان تكوين أنظمة أسلحة الطائرات يتضمن النيازك بدلاً من صواريخ ميكا ، فقد يتحول ميزان القوى الإقليمي بسرعة لصالح العراق.



وبالتالي ، فإن اتفاق بغداد وباريس سيؤدي إلى تحول نموذجي في سياسة مكافحة الإرهاب لدولة رئيسية في حلف شمال الأطلسي - تركيا".

واشار انه"باستخدام طائرات رافال ، يمكن للعراق منع الطائرات التركية من دخول مجالها الجوي وإعاقة عمليات تركيا العسكرية المستمرة في شمال العراق"

وتابع :"أصبحت الطائرات بدون طيار جزءًا لا يتجزأ من جهود المخابرات التركية في هذه المجالات، تعد الخبرة الاستخباراتية التركية وقدرات الضربات العميقة الدقيقة أمرًا أساسيًا.بعد بدء الحرب الأهلية السورية ، تحولت عمليات مكافحة الإرهاب التركية في المنطقة إلى مفهوم العمليات (CONOPS) الذي كان بدون طيار بشكل كبير ، بهدف تقليل المخاطر وتقليل فقدان الأفراد.



لا يزال المجال الجوي السوري منطقة خطرة بشكل خاص ، وقد فقدت تركيا طائرة فانتوم من طراز F-4 لصالح قوات الدفاع الجوي العربية السورية في عام 2012.



حاليًا ، لا تستطيع القوات الجوية العراقية إيقاف الغارات الجوية التركية ضد حزب العمال الكردستاني.



ومع ذلك ، فإن السيناريو الذي تقوم فيه القوات الجوية العراقية بتحليق طائرات رافال بصواريخ الجو المتقدمة قد يكون عاملاً معطلاً لاستراتيجية أنقرة في شمال العراق".

وتابع"نظرًا لتعدد استخدامات طائرات رافال وأداءها القتالي ، فإن تفضيل العراق لها أمر منطقي.



رافال هي بالفعل طائرة متطورة ذات طلب مرتفع في الشرق الأوسط ، كما يتضح من الحالتين المصرية والإماراتية ، حيث اختار كلا البلدين طائرات رافال بدلاً من طائرات إف -35.



في حالة بغداد ، كان العامل الرئيسي الذي دفع بغداد إلى أحضان باريس ، مع ذلك ، هو رفض واشنطن تزويد بغداد بالذخيرة اللازمة لتشغيل طائراتها من طراز F-16 بكامل طاقتها".

وبين مضيفاً:"حاليًا ، تمتلك القوات الجوية العراقية 34 طائرة من طراز F-16.



ومع ذلك ، تدعي المخابرات الغربية أن ما لا يقل عن 10 من هذه الطائرات تم إيقافها بشكل دائم بسبب نقص الصيانة والمعدات .



هذا يخلق ضعفًا في القدرات الجوية العراقية ، مما يمنع بغداد من أن تكون قادرة على التشغيل الكامل لطائرات F-16.



في أعقاب الهجوم على قاعدة بلد الجوية ، التي تستضيف القوات الأمريكية ، في نيسان 2020 ، قامت شركة لوكهيد مارتن وشركات دفاعية كبيرة أخرى بسحب موظفيها من العراق.



أدى هذا إلى تعطيل دعم الصيانة والتدريب للعراقيين.لذلك ، بينما كان المنافسون ينتقلون بسرعة إلى حلول الجيل 4.5 ،كانت هناك مدفوعة بشكل أساسي بالخوف من التخلف ، ولكن كان هناك عامل رئيسي آخر يتمثل في عدم وجود ذخيرة معتمدة قدمتها واشنطن لبغداد.



بشكل عام ، ما يجعل نظام الأسلحة فعالًا حقًا ليس فقط المنصة نفسها ، ولكن أيضًا تكوين الأسلحة وأجهزة الاستشعار التي يأتي بها ، والتي قد تكون فرنسا على استعداد لتقديمها للعراق".

ولفت الى ان"باريس ، قد حققت بالفعل دخولًا ناجحًا إلى سوق الدفاع في الشرق الأوسط قبل الشائعات حول شراء العراق المحتمل لطائرات رافال.



في العام الماضي ، باعت فرنسا طائرات رافال للمصريين والإماراتيين ، حيث اشترى الأخير ما مجموعه 80 طائرة.



وبالتالي ، فإن الصفقة الفرنسية العراقية المحتملة ستعمل على تعميق البصمة الفرنسية البارزة بالفعل في صناعة الدفاع في الشرق الأوسط.ومن الجوانب الأخرى التي تجعل من العراق عميلاً جذاباً بشكل خاص لفرنسا اقتراحها المزعوم بدفع ثمن طائراتها المقاتلة بالنفط .وبسبب أزمة النفط التي تلوح في الأفق والتي تشبه صدمة عام 1973 ، أصبحت باريس الآن بحاجة ماسة إلى إيجاد بديل للطاقة الروسية حيث قد يكون زبونها الجديد ، العراق ، هو الحل".

ووضح انه"ومع ذلك ، فإن الحصول على رافال ليس حلاً سحريًا للتفوق الجوي.



في الواقع ، سيكون العامل الذي يغير قواعد اللعبة هو الذخائر التي تصاحب رافال.



في حين أن الصفقة التي تتضمن صاروخ ميكا متوسط ​​المدى لن يكون لها تأثير كبير على موازين القوى الإقليمية ، فإن السيناريو الذي تزود فيه باريس بغداد بصواريخ ميتيور سيكون نقطة التحول الحقيقية.



إن الحصول على صواريخ Meteor خارج المدى المرئي (BVR) يعني أن العراق يحصل على قدرات هجومية محسنة يمكنها الاشتباك مع مجموعة واسعة من الأهداف التي تتراوح من المركبات المسلحة بدون طيار إلى صواريخ كروز.



وهذا من شأنه أن يمكّن بغداد بقدرات عسكرية مرنة ، فضلاً عن ميزة في المجال الجوي الإقليمي"

تداعيات صواريخ النيزك:

سيناريو تأتي فيه طائرات رافالز العراقية بصواريخ ميتيور سيكون له تداعيات خطيرة.



أولاً : من شأن مثل هذا الشراء أن يغير ميزان القوى بين إسرائيل ودول المنطقة.



إن تزويد خصم تل أبيب ، العراق ، بصواريخ ميتيور من شأنه أن يقوض بشكل مباشر التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة.

ثانيًا ، سيكون لتجهيز القوات الجوية العراقية بطائرات رافال المقاتلة وصواريخ ميتيور تداعيات على سياسة مكافحة الإرهاب التركية.



في الوقت الحالي ، لا تتمتع القوات الجوية العراقية بأي ميزة على القوات الجوية التركية.



سيظل هذا صحيحًا إذا اشترت تركيا تحديث F-16 من واشنطن أو اختارت بديلًا مؤقتًا.



ومع ذلك ، فإن السيناريو الذي تفشل فيه أنقرة في الانتقال إلى الجيل 4.5 من القتال الجوي أو التكوين الذي يتضمن صواريخ ميتيور سيوفر بعد ذلك لبغداد ميزة واضحة على أنقرة.



ستسمح القدرات الجوية العراقية المتفوقة للعراق بحرمان تركيا من مجالها الجوي الوطني وعرقلة العمليات التركية في شمال العراق.بالإضافة إلى ذلك ، فإن القوة الجوية العراقية المجهزة بصواريخ رافالز وصواريخ بي في آر تشكل خطراً كبيراً على الطائرات التركية المأهولة.

وختم "باستغلال الفراغ الذي أوجدته واشنطن ، تملأ باريس بسرعة سوق الأسلحة في الشرق الأوسط بأنظمة متطورة ومساعدة تقنية سخية.



علاوة على ذلك ، فإن باريس مصممة على تلبية مطالب المنطقة المتزايدة ، حتى لو كان ذلك على حساب تغيير ميزان القوى الإقليمي وإعادة صياغة قواعد مكافحة الإرهاب لحليف رئيسي في الناتو مثل تركيا ، إن لم يكن إسرائيل أيضًا.



باختصار ، قد يغير سعي العراق إلى رافال الديناميكيات الإقليمية قريبًا ، وسيكون إحجام الولايات المتحدة عن مشاركة تقنيتها عاملاً وراء هذا التطور".

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