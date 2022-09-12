2022/09/12 | 01:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب متمردو إقليم تيغراي في إثيوبيا، الأحد، عن استعدادهم للانخراط في محادثات سلام يقودها الاتحاد الأفريقي، في خطوة تزيل عقبة من أمام مفاوضات محتملة مع الحكومة لوضع حد لحرب عنيفة تدور منذ عامين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("فرصة فريدة".. إقبال على مفاوضات السلام يثير التفاؤل لحل النزاع الإثيوبي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("فرصة فريدة".. إقبال على مفاوضات السلام يثير التفاؤل لحل النزاع الإثيوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).