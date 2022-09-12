يوفنتوس يخطف تعادلا قاتلا من ساليرينتانا

2022/09/12 | 01:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعانتزع يوفنتوس تعادلا قاتلا أمام ضيفه ساليرينتانا، بهدفين لمثلهما، مساء الأحد بملعب أليانز ستاديوم، في إطار لقاءات الأسبوع السادس من الدوري الإيطالي. أحرز هدفي ساليرينتانا كل من أنطونيو كاندريفا (18) وكريستوف بيونتيك من علامة الجزاء (45)، فيما سجل ليوفنتوس جليسون بريمر (51) وليوناردو بونوتشي (90+3). بهذا التعادل، رفع يوفنتوس رصيده إلى 10 نقاط بالمركز الثامن، فيما رفع ساليرينتانا رصيده إلى 7 نقاط بالمركز العاشر.

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