بيان لتجمع أكاديميون بلا حدود

2022/09/12 | 02:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان لتجمع اكاديميون بلا حدود..الزملاء بالجمعية العامة لتجمع أكاديميون بلا حدود..الزملاء بالمكتب التنفيذي لتجمع أكاديميون بلاحدود الاصدقاء جميعآ..تحية طيبه… نود اعلامكم عن الحصيلة (العددية والنوعية) لتجمع اكاديميون بلا حدود حيث وصل عدد أعضاء الجمعيه العامه لتجمعنا مايزيد عن 300 عضو سواءآ الذين تقدمنا لهم بدعوات رسمية او الذين التحقوا بتجمعنا […]

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