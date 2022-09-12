بحثا عن جواز سفر

2022/09/12 | 05:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاجئة فلسطينية هي، وأم.لم تستطع تطعيم ابنها الأول لأنها هي وزوجها لاجئان من حملة الوثائق المصرية.

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