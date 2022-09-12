الملك تشارلز.. نظرة داخل حياة

2022/09/12 | 07:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو الملك تشارلز تقليديا بشكل كبير طوال حياته العامة السابقة، حيث – باستثناء المشاكل مع زوجته السابقة الاميرة ديانا- حافظ على البقاء على مسافة من الكاميرات، وبقي يمتلك سلوكا محافظا بشكل كبير، لكن خلف الأبواب المغلقة، تشير شهادات منشورة في عدد من وسائل الإعلام العالمية إلى أن الملك يحظى بحياة مرفهة بشكل كبير، وغير تقليدي ربما حتى بالنسبة لعضو في أشهر العائلات المالكة في العالم.

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