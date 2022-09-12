ألكاراز يتوج بـ

2022/09/12 | 08:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

تغلب الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز على النرويجي كاسبر رود 6-4و2-6 و7-6 و6-3 في نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس ليحرز أول ألقابه الكبرى ويعتلي صدارة التصنيف العالمي لأول مرة.

وحل ألكاراز، الذي أثار إعجاب الجماهير خلال البطولة التي استمرت أسبوعين في نيويورك بفضل حيويته وضرباته القوية، محل الروسي دانييل ميدفيديف في صدارة التصنيف العالمي.

وبات ألكاراز أصغر مصنف أول على العالم منذ بدء تصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين عام 1973.

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