كيف تساعد ترامب في فهم من يكون بوتين؟.. زيلينسكي يرد على سؤال CNN

2022/09/12 | 08:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جزء من مقابلة حصرية مع فريد زكريا، المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN، شارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ما سيقوله للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمساعدته في فهم من يكون بوتين.

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