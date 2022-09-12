شجرة آدم.. أقدم أشجار العراق عند مصب دجلة والفرات ما قصتها؟

2022/09/12 | 08:36 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحفل العراق بكثير من المواقع الأثرية والمعالم التي لا تزال شاخصة منذ مئات السنين وتدور حولها الأساطير، وتعد "شجرة آدم" الواقعة عند التقاء نهري دجلة والفرات من الرموز التاريخية المختلف عليها.

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