تراجع جديد لاسعار النفط.. وخام برنت الى 86 دولارا للبرميل

2022/09/12 | 09:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية اليوم حيث ألقت توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا للحد من التضخم، والقيود الصارمة التي تفرضها الصين لمكافحة كوفيد -19 بظلالها على التوقعات بشأن الطلب العالمي.انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو 0.9 % إلى 86.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:40 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت على ارتفاع 4.1 % يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتا أو 0.8 % ليسجل 92.11 دولار للبرميل، بعد ارتفاع بنسبة 3.9 % في الجلسة السابقة بحسب رويترز.وقد ينكمش الطلب الصيني على النفط للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن هذا العام، حيث تؤدي سياسة بكين الرامية إلى القضاء نهائيا على كوفيد إلى بقاء الناس في منازلهم خلال العطلات وتقلل من استهلاك الوقود.ويستعد البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الاتحادي الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر للحد من التضخم، مما قد يرفع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى ويجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة للمستثمرين.

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