2022/09/12 | 09:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين 09/12/2022، ارتفاع عدد قتلى الجيش بشمال العراق إلى 4...

ظهرت المقالة 4 قتلى في صفوف الجيش التركي بشمال العراق أولاً على المسلة.

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