ملف الأربعينية.. قائد فرقة العباس: الثلاثاء سيكون قطع الطرق داخل كربلاء

2022/09/12 | 09:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المسلة: الاثنين 12 ايلول 2022 قائد فرقة العباس: الثلاثاء سيكون قطع الطرق داخل كربلاء...

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قائد فرقة العباس: الثلاثاء سيكون قطع الطرق داخل كربلاء أولاً على المسلة.

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