تراجع اسعار النفط مع ارتفاع الفائدة

2022/09/12 | 09:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد ينكمش الطلب الصيني على النفط للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن هذا العام.

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