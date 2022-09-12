للشهر الثاني.. العراق أكثر الدول استيراداً من الأردن

2022/09/12 | 09:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت غرفة تجارة عمّان، اليوم

الاثنين، أن العراق جاء بالمرتبة

الاولى للشهر الثاني على التوالي بأكثر

الدول استيرادا من الأردن خلال 8 أشهر من

العام الحالي 2022.

وقالت الغرفة في بيان صحفي إنه "خلال

الأش

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