تركيا تعلن سقوط 4 من جنودها في عمليات بالعراق

2022/09/12 | 09:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع التركية في ساعة

متأخرة من مساء الأحد، إن 4 جنود أتراك

لقوا حتفهم في اشتباك مع مسلحين بشمال

العراق.

وأضافت الوزارة أن الحادث وقع في منطقة

كانت تركيا تنفذ فيها عملية عبر الحدود.

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