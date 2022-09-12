2022/09/12 | 09:37 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت وزارة الدفاع التركية في ساعة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن سقوط 4 من جنودها في عمليات بالعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متأخرة من مساء الأحد، إن 4 جنود أتراك
لقوا حتفهم في اشتباك مع مسلحين بشمال
العراق.
وأضافت الوزارة أن الحادث وقع في منطقة
كانت تركيا تنفذ فيها عملية عبر الحدود.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن سقوط 4 من جنودها في عمليات بالعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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