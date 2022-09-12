صحيفة ألمانية تتوقع لأوروبا نفس مصير روما القديمة

2022/09/12 | 09:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المعلق دانييل إيكرت في مقالة

نشرتها صحيفة "دي فيلت" الألمانية، إن

أوروبا تشهد انحدارا مشابها لسقوط

وانهيار الإمبراطورية الرومانية.

ووفقا له، هناك العديد من المصادفات

المتتالية التي تجمع بين تاريخ

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