تحطم مروحية أميركية الصنع استولت عليها طالبان ومقتل طاقمها

2022/09/12 | 10:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطمت مروحية أميركية الصنع خلال تدريبات لحركة طالبان، السبت، في كابل ما أدى إلى مقتل طيارَيها وأحد أفراد الطاقم على ما ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية.

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