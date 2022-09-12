اجتماعات عاجلة لبحث مصير مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي

2022/09/12 | 10:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستواصل أندية كرة القدم والشرطة المحادثات العاجلة اليوم الاثنين حيث تلوح في الأفق احتمالية تأجيل مباريات الجولة المقبلة بمنافساتالدوري الإنجليزي الممتاز.

مع تعيين ضباط من جميع أنحاء البلاد في لندن للعمل في جنازة الملكة إليزابيث الثانية يوم الاثنين والأحداث المحيطة بها، سيتم استغلالالموارد في كل من العاصمة وخارجها.

وتوقفت مباريات الجولة السابعة للبريمرليج بالفعل عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي وافتها المنية يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز96 عامًا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن عدد من المباريات يتم مناقشتها بما في ذلك مباراة مانشستر يونايتد ضد ليدز وتشيلسي ضدليفربول يوم الأحد، ومن المقرر عقد اجتماعات أخرى اليوم.

هناك شكوك حول مواجهة آرسنال في الدوري الأوروبي مع إيندهوفن يوم الخميس، في حين تم تأجيل مباراة رينجرز في دوري أبطالأوروبا مع نابولي لمدة 24 ساعة، مع حظر الجماهير.

ويتم النظر في مجموعة كبيرة من الخيارات، يُعتقد أن تبديل ملاعب المباريات قد تمت مناقشته بالفعل، ولكن يجب الإشارة إلى أن إيفرتونسيستضيف وست هام يوم الأحد، في نفس اليوم الذي يلتقي فيه ليفربول مع تشيلسي على ستامفورد بريدج، ومن ثم سيكون من الصعبنقل اللقاء إلى الآنفيلد من ناحية الاستعدادات الأمنية.

وبالنظر إلى يوم السبت، فإن فريق ليستر تايجرز سيخوض مباراة في دوري الركبي، ومن ثم يصبح خيار نقل مباراة ليستر سيتي وتوتنهامإلى ملعب كينج باور مستبعدًا للغاية.

وتعتبر زيارة ليدز إلى أولد ترافورد واحدة من أكثر المباريات التي تخضع لحراسة مشددة في التقويم، وكذلك رحلة ليفربول إلى ستامفوردبريدج لمواجهة تشيلسي.

وقد تكون المباريات خارج الدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا في خطر، وكذلك في التشامبيونشب، من المقرر أن يكون ميلوول وكيو بي آروواتفورد على أرضهم يوم السبت.

الليلة الماضية، كان المسؤولون “يأملون” في التوصل إلى نتيجة إيجابية، وقال متحدث باسم مجلس رؤساء الشرطة :”سنعمل مع أندية كرةالقدم لمحاولة التأكد، حيثما أمكن، من أن تتم مباريات كرة القدم بأمان عند موازنتها مع متطلبات دعم الأحداث الوطنية وتقديم الشرطةاليومية، هذا وضع فريد ونحن نعمل عن كثب مع جميع المعنيين”.

في هذه الأثناء، تعرضت كلية إيتون لانتقادات بسبب لعب مباراتين مع مدرسة روسال التابعة لانكشاير يوم السبت – بما يتعارض مع قراراتحاد كرة القدم بتأجيل جميع المباريات خلال عطلة نهاية الأسبوع كعلامة على الاحترام بعد وفاة الملكة.

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