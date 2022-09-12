بعد الهند والصين…إندونيسيا تشتري النفط الروسي

2022/09/12 | 10:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت “فايننشال تايمز” اليوم الإثنين، إن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يفكر في الانضمام إلى الهند والصين في شراء النفط الروسي، لتعويض الضغوط المتزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة في البلاد.

وقال ويدودو في مقابلة مع الصحيفة عندما سُئل إذا كانت إندونيسيا ستشتري النفط من روسيا: “نبحث دائماً جميع الخيارات.‭‭‭‭ ‬‬‬‬بالطبع سنشتري إذا حصلنا على سعر أفضل”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع ويدودو أسعار الوقود المدعوم 30% وقال، إن رفع الأسعار كان خياره الأخير، بسبب ضغوط مالية أثارت احتجاجات في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 270 مليوناً.

ولكن أي تحرك لشراء الخام الروسي بأسعار أعلى من الحد الأقصى الذي اتفقت عليه دول مجموعة السبع قد يعرض إندونيسيا لعقوبات أمريكية.

وفي أغسطس (آب)، قال وزير السياحة ساندياغا أونو إن، إندونيسيا تلقت عرضاً لشراء الخام الروسي بخصم 30%.

وبعد ذلك، قالت شركة النفط الحكومية، برتامينا، إنها تبحث مخاطر شراء النفط الروسي.

وسجلت إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، معدل تضخم سنوي بـ 4.69% في أغسطس (آب)، وهو أعلى من النطاق المستهدف من البنك المركزي، بين 2 و4%، للشهر الثالث على التوالي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

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