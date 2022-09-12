أول تعليق لتوخيل بعد الإقالة من تدريب تشيلسي:

2022/09/12 | 10:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف المدرب الألماني السابق، لنادي تشيلسي الإنجليزي، توماس توخيل، نفسه بـ"المحطم" بسبب قرار إقالته من تدريب "البلوز" الأربعاء، بشكل مفاجئ وتعيين الإنجليزي غراهام بوتر خلفا له

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