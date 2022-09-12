العراق يحصد جائزة أفضل سينوغرافيا في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

2022/09/12 | 10:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصدت مسرحية (إعادة ضبط المصنع) للمخرج العراقي علي دعيم جائزة أفضل سينوغرافيا في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي في دورته التاسعة والعشرين.وصمم سينوغرافيا المسرحية الفنان العراقي مصطفى الطويل الذي حصل على الجائزة عن المسرحية التي تتحدث عن أوضاع العراق والأحداث … Readmore

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