اسعار النفط العالمية تتراجع مع توقعات ارتفاع اسعار الفائدة للحد من التضخم

2022/09/12 | 10:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية حيث ألقت توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا للحد من التضخم، والقيود الصارمة التي تفرضها الصين لمكافحة كوفيد -19 بظلالها على التوقعات بشأن الطلب العالمي.انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا … Readmore

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