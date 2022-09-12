وثيقة: قرار من التربية بخصوص شرط معدل البقاء المحدد للعام الدراسي الجديد

2022/09/12 | 10:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، استثناء طلبة مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد من شرط معدل البقاء المحدد (70%) للعام الدراسي 2022 – 2023.وذكرت الوزارة في بيان أصدرهُ المكتب الإعلامي، “موافقة الوزير على استثناء طلبة مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد من شرط معدل البقاء المحدد (70%) للعام الدراسي القادم ، فيما سمح لطلبة […]

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