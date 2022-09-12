د.سعد سلوم يدعو الى دعم المجتمع الإيزيدي بمناسبة فوزه بجائزة ابن رشد للفكر الحر

2022/09/12 | 11:05 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – برلين دعا الدكتور سعد سلوم المنسق العام لمؤسسة مسارات الى دعم المجتمع الإيزيدي و الشباب على وجه الخصوص بمناسبة فوزه بجائزة ابن رشد للفكر الحر في برلين.وأشار سلوم في خطابه بمناسبة تسلم الجائزة في متحف برلين الى أهمية ما يفعله شباب الحراك المستقل في سنجار، إذ قال “من أجلِ الأملِ في التغييرِ …

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