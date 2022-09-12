انطلاق عملية أمنية لتفتيش زور نهر ديالى شمال المقدادية

2022/09/12 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت قيادة عمليات ديالى في الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، البدء بعملية لتفتيش زور نهر ديالى شمال المقدادية.

وقال قائد العمليات طالب الموسوي في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، انه “انطلقت قوة مشتركة من الحشد الشعبي متمثلة باللواء 62 و24 في قيادة عمليات ديالى بالحشد الشعبي والجيش لتفتيش زور نهر ديالى شمال المقدادية، وهي عملية ضمن سلسلة عمليات تأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام”.

وأضاف ان “العملية نفذت بغطاء من طيران الجيش وبإسناد من مفارز المتفجرات والهندسة العسكرية”، مبينا ان “الهدف منها ملاحقة فلول داعش في تلك المناطق والقضاء على جميع تحركات الإرهابيين”.

واكد القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، تمديد استنفار 6 الوية من الحشد، 72 ساعة في قواطع ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "مع استمرار زخم تدفق زوار الاربعين من كل مناطق ديالى بالإضافة الى تواصل عبور الالاف من الزوار الإيرانيين من خلال منفذ المنذرية، وعلى أثر ذلك تم تمديد استنفار 6 من الوية الحشد لمدة 72 ساعة لدواعي امنية".

واضاف التميمي ان "التمديد ياتي لأهمية دور الوية الحشد الشعبي في 7 قواطع في ديالى والتي تشكل اهم مسارات سير الزوار من المنذرية باتجاه العاصمة بغداد ما يستدعي استمرار العمل بالخطة الامنية الشاملة بالتنسيق مع عمليات ديالى لحين انتهاء مراسيم الزيارة".

واشار الى ان" الحشد نفذ 6 عمليات نوعية خلال الايام الماضية في اطار تامين الطرق الزراعية ومحيطها من اية خروقات بالتنسيق مع بقية التشكيلات الامنية".

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