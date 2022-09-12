2022/09/12 | 11:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعلن رئيس لجنة الأربعين المركزية بوزارة الداخلية الإيرانية، مجيد مير احمدي، الاثنين 09/12/2022، عودة...

ظهرت المقالة لجنة الأربعين تدعو الزوار الإيرانيين بتقليل مدة حضورهم في العراق أولاً على المسلة.

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