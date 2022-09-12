2022/09/12 | 11:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قدم العراق خلال مشاركته في أعمال منتدى البيئة والتنمية الذي عقد في مصر، الاثنين...

ظهرت المقالة العراق يخطر الدول العربية بالجفاف في الأهوار أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يخطر الدول العربية بالجفاف في الأهوار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يخطر الدول العربية بالجفاف في الأهوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).