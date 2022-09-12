2022/09/12 | 11:23 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية حقوق الإنسان: مقاهٍ وكافيهات تمارس الاتجار بالبشر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/12 | 11:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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