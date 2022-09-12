2022/09/12 | 11:25 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طبعة اليوم | وقفة مرورية مع العميد زياد القيسي - مدير العلاقات والاعلام في مديرية المرور العامة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: juNkvg17tZo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طبعة اليوم | وقفة مرورية مع العميد زياد القيسي - مدير العلاقات والاعلام في مديرية المرور العامة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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