2022/09/12 | 11:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 6 مطلوبين بتهم الإرهاب وتجارة الأسلحة في بابل والديوانية المركز الخبري الوطني.

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