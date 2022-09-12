2022/09/12 | 11:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني توقعت هيئة الأنواء الجوية، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما أشارت إلى أن رياحا نشطة تتسبب بتصاعد للغبار بدءاً من الغد، في بعض المناطق.وذكر بيان للهيئة، أن “طقس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق: انخفاض قليل بدرجات الحرارة ورياح تثير الغبار في بعض المناطق المركز الخبري الوطني.

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