2022/09/12 | 11:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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القبض على 6 مطلوبين بتهم الإرهاب وتجارة الأسلحة والمخدرات في محافظتين » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 11:36

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