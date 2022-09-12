استثناء طلبة مدارس المتميزين وكلية بغداد من شرط معدل البقاء المحدد للعام الدراسي القادم

2022/09/12 | 11:41 - المصدر: وكالة خبر

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اعلنت وزارة التربية، عن استثناء طلبة مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد من شرط معدل البقاء المحدد (70%) للعام الدراسي 2022 – 2023 .

واعلنت الوزارة في بيان :” ان الوزير وافق على استثناء طلبة مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد من شرط معدل البقاء المحدد (70%) للعام الدراسي القادم ، فيما سمح لطلبة السادس العلمي المعيدين للعام الدراسي 2021 – 2022، بالدوام في المدارس نفسها”.

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