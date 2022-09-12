يارالله وقائد بعثة حلف الناتو يناقشان تطوير قدرات الجيش العراقي

2022/09/12 | 11:41 - المصدر: وكالة خبر

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ناقش رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، مع قائد بعثة حلف الناتو في العراق الجنرال جيوفاني م.



اينوتشي، الاثنين تطوير قدرات الجيش العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس أركان الجيش في بيان، ان “يار الله، التقى، قائد بعثة حلف الناتو في العراق الجنرال جيوفاني م.



اينوتشي، وعدداً من مستشاري البعثة، ومن الجانب العراقي معاون رئيس أركان الجيش للتدريب، ومدير التدريب العسكري، وأمين سر البحرية رئاسة أركان الجيش، ومدير قسم الملحقيات”.

وأوضح، أن “اللقاء، بحث أطر التعاون والتنسيق وتوسيع الشراكة على مستوى التدريب وتقديم الخبرات في جميع مفاصل المؤسسة العسكرية، من أجل تطوير قدرات الجيش العراقي”.

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